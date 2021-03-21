2021/03/21 | 22:21 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جهاز المخابرات العراقية يفتتح تحقيقاً موسعاً باغتيال أحد ضباطه ببغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 22:21.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز المخابرات العراقية يفتتح تحقيقاً موسعاً باغتيال أحد ضباطه ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز المخابرات العراقية يفتتح تحقيقاً موسعاً باغتيال أحد ضباطه ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).