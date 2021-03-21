اغتيال ضابط في المخابرات وسط بغداد

2021/03/21 | 22:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، الأحد، أن مسلحين مجهولين اغتالوا ضابطا برتبة عقيد في جهاز المخابرات، وسط العاصمة بغداد.وقال المصدر، إن “مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة مركبة تقل ضابطا بجهاز المخابرات برتبة عقيد في منطقة المنصور وسط بغداد”.وذكر المصدر، أن “الضباط أصيب بعدة طلقات نارية بمناطق متفرقة من الجسد، وفارق الحياة بعد …

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