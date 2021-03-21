العيداني يشرف بشكل شخصي .. بمشاركة اكثر من مليون طالب.. جولة للصحة والتربية في مراكز الامتحانات بالبصرة

2021/03/21 | 22:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / نهلة الحمداني

اجرى وفد مشترك بين الصحة والتربية زيارة ميدانية للمراكز الامتحانية في عموم أقضية ونواحي ومركز محافظة البصرة.

وقال مدير عام دائرة صحة البصرة الدكتور عباس التميمي لـ»المستقبل العراقي» ان هناك خطة مشتركة بين الصحة والتربية تم أعدادها بخصوص المراكز الامتحانية وتم التنسيق مع مديرية التربية برصد اي حالة تحتاجها الكوادر التربوية خلاص ساعات الامتحانات.

وبين التميمي ان الفرق الصحية المختصة منتشرة في كل مركز امتحاني لاتخاذ الإجراءات والفحوصات الصحية في المراكز الامتحانية.

واشاد مدير صحة البصرة بدور الدوائر الساندة التي شاركت في موسم الامتحانات الحالي.

الى ذلك، قال مدير عام تربية البصرة الدكتور عبد الحسين سلمان ان إعداد الطلبة الذين شاركوا في موسم الامتحانات بلغ عددهم اكثر من مليون طالب واشار ان عدد المراكز الامتحانية في البصرة بلغت اكثر من ٨٠٠ مركز امتحاني منتشرة في المركز والقضية والنواحي.

واضاف سلمان ان رئيس خلية الازمة العليا المحافظ اسعد العيداني متواصل مع الصحة والتربية بخصوص نجاح الامتحانات في اغلب مناطق البصرة.

ووجه عبد الحسين شكره للقوات الامنية من قيادتي العمليات والشرطة الذين ساهمو بتأمين الحماية للمراكز الامتحانية.

الى ذلك طالب عدد من المواطنين في البصرة ان يكون دور لوزارة التربية لمتابعة الاجراءات الوقائية والصحية في بعض المدارس الأهلية خشية اصابت ابناءهم بفايروس كورونا واصفين الاجراءات الصحيحة التي تقوم بها بعض المدارس بالتقليدية ويكون التجديد على الوقاية للطلبة خلال زيارة المسؤولين فقط.

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