2021/03/21 | 22:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

باشرتْ وزارةُ النقلِ / الشركة العامة لادارة النقل الخاص بتنفيذِ حملاتِ تنظيف وادامة واسعة في مرائب قسم البصرة لإظهار منشآت الشركة بشكلٍ لائق ومميز يخدم المواطنين.

واوضح مديرُ عام الشركة كريم الجابري أنه جاء ذلك انطلاقاً من توجيهاتِ وزيرِ النقل الكابتن ناصر حسين بندر الشبلي بضرورةِ تنظيفِ و صيانةِ وادامة المرائب وكل المرافق التي لها علاقة مباشرة مع المواطن.

واضاف أنه اجرى قسمُ البصرة صباح هذا اليوم حملةَ تنظيفٍ واسعة لأروقةِ المرائب ودواخلها وجميع الممرات ومخارج الخطوط العاملة وبالتنسيق المشترك مع دائرة بلديةِ البصرة من اجل المحافظة على البيئةِ المحيطة للمرائب خدمةً لابناءِ محافظة البصرة الفيحاء .

يذكر ان الشركةَ أوعزتْ بأجراء العديد من حملات التنظيف والادامة لجميع المرائب في محافظة بغداد والمحافظات الجنوبية والشمالية في الأسابيع الماضية لدرء مخاطر فايروس كورونا خدمةً للمواطن الكريم وتطبيق قررات هيئة الرأي وتنفيذها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: حملة تنظيف وادامة واسعة في مرائب محافظة البصرة) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: حملة تنظيف وادامة واسعة في مرائب محافظة البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).