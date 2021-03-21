بغياب لاعبين.. المنتخب يكمل فحوصات كورونا ويغادر غداً إلى أوزبكستان

2021/03/21 | 22:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ متابعة

أكملَ، وفد المنتخب الوطني لكرة القدم المسحات الخاصة بفايروس كورونا، وسيغادر الوفد الى اوزبكستان غدا الاثنين للدخول في معسكر تدريبي يقام في طشقند من الثاني والعشرين لغاية الثلاثين من الشهر الحالي، تتخلله مباراة ودية أمام المنتخب الأوزبكي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه.وقالَ المنسق الإعلامي للمنتخب الوطني، هشام محمد في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه «أجريت اليوم المسحات الخاصة بفايروس كورونا لوفد المنتخب، وجميع اللاعبين بخير وبأتم الجاهزية للدخول في معسكر طشقند وخوض المباراة الودية أمام المنتخب الاوزبكي، وسيغيب عن المعسكر اللاعب سعد ناطق بقرارٍ من طبيب المنتخب قاسم الجنابي لإصابته برأسه في مباراة الشرطة ونفط الوسط، وكذلك غياب اللاعب أيمن حسين المصاب».



وأضاف محمد «إن طائرة خاصة ستنقل وفد المنتخب الوطني إلى اوزبكستان لتوفير الراحة لهم، وإبعادهم عن الاختلاط في المطارات».واختتمَ المنسق الإعلامي بالقول، ان «الهيأة التطبيعية وفرت جميع مستلزمات نجاح مهمة المنتخب الوطني في معسكره بأوزبكستان من النواحي التنظيمية والإدارية والفنية، وذلك من أجل تحقيق الأهداف المرسومة بوصول المنتخب الوطني الى أقصى درجات الاستعداد لخوض غمار التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات آسيا وكأس العالم ٢٠٢٢».

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