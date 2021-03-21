شرطة المثنى تكشف لـ NRT تفاصيل اعتقال تاجر مخدرات.. ماذا كان يخطط للشباب؟

2021/03/21 | 22:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تمكنت قيادة شرطة المثنى، الاحد، من ضبط تاجر مخدرات بحوزته كميات كبيرة كان ينوي ادخالها الى المحافظة وبيعها على الشباب.

وقال مدير اعلام القيادة، النقيب محمد الخفاجي لNRT، ان" كمينا محكما اطاح بتاجر مخدرات قادم من جنوب العراق وبحوزته كميات من المخدرات والمؤثرات العقلية، بنية بيعها بين صفوف الشباب في المحافظة".

واكد ان" المتهم تم تحويله الى قسم المخدرات والمؤثرات العقلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

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