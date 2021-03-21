2021/03/21 | 22:27 - المصدر: بغداد اليوم

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رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يزور دار رعاية المسنين في الصليخ بالعاصمة بغداد.........

أجرى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة الى دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ في العاصمة بغداد.

واطلع سيادته على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار ، ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.

وقال السيد الكاظمي في حديث مع نزلاء الدار: وددت أن احتفل معكم في هذه الأعياد، مع أمهاتنا وآبائنا ممن أفنوا حياتهم خدمة للآخرين، وأن أطّلع على احتياجاتهم واستمع لما تطرحونه من مشاكل سنعمل على حلها.

وتفقد السيد رئيس مجلس الوزراء الدار وشاغليها والعاملين فيها وشدّ على أيديهم، كما وجّه بتوفير جميع مستلزماتها وتسهيل احتياجاتها كافة.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء21 آذار 2021

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