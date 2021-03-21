كأس إنكلترا.. ليستر سيتي يطيح بمانشستر يونايتد ويتأهل لنصف النهائي 

2021/03/21 | 22:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطاح نادي ليستر سيتي بغريمه مانشستر يونايتد (3-1) ضمن ربع نهائي كأس إنكلترا، الأحد.

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