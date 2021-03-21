ترامب يعود لوسائل التواصل الاجتماعي عبر منصته الخاصة

2021/03/21 | 22:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشف جيسون ميلر، مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن الأخير سيعود إلى وسائل التواصل الاجتماعي في غضون أشهر باستخدام ”منصته الخاصة“.وقال ميلر في حديث مع قناة فوكس نيوز الأمريكية اليوم الأحد، إنه يتوقع أن يتابع ترامب عشرات الملايين من المستخدمين الجدد حول العالم.وأضاف المستشار، الذي كان متحدثًا باسم حملة …

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