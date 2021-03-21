نائب عن سائرون: بعض الاحزاب بدأت تساوم قبل إقرار الموازنة

2021/03/21 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعحدد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، اسباب عدم انعقاد جلسة التصويت على الموازنة السبت الماضي، فيما اكد ان بعض الاحزاب السياسية بدأت تساوم قبل اقرار الموازنة.وقال العميري لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاحد، ان "كتلة سائرون كان حضورها متكامل في جميع جلسات مجلس النواب"، لافتا الى ان "الموازنة وبعد مضي نحو شهرين من المناقشات والتصويت عليها داخل اللجنة المالية، الا ان الجميع تفاجئ بوجود مطالب اضافية لبعض الاحزاب التي بدات تساوم قبل الدخول لجلسة التصويت على مسودة القانون".واضاف، ان "اغلب المطالب تضمن اضافة تخصيصات مالية لمؤسسات حكومية معروفة لولائها الحزبي او لاستثمار ذلك انتخابيا عبر درجات وظيفية وغيرها"، مؤكدا ان "كل حزب كان يرغب بفرض مادته وتمرير مصالحه الخاصة".واشار الى ان "كتلته كانت موجودة وجاهزة لحضور الجلسة واخذت على عاتقها اقرار موازنة لخدمة المواطن والدولة"، لافتا الى ان "الكتل الاخرى تتباكى بالعلن على سعر الصرف وبالسر تطالب تمرير موادها الخاصة".

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