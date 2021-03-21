كربلاء.. القبض على متهم بقتل زوجته

2021/03/21 | 22:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة اليوم الاحد، القاء القبض على متهم بقتل زوجته هارب من خارج المحافظة .

وذكرت شرطة كربلاء في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه "استطاعت مفارز مديرية حماية المنشآت من كشف متهم هارب من محافظة بغداد الى مدينة كربلاء , وبعد جمع المعلومات ونصب كمين محكم , تم القبض عليه في المرآب الموحد للمحافظة (الكراج ) , حيث كان يروم الذهاب الى محافظة الديوانية ، وعند القبض عليه كان بحوزته مبلغ مليونين ومئتي الف دينار عراقي , مع ٦٠٠ دولار أمريكي , و مخشلات ذهبية , ومستمسكات للعائلة , مع آلة جارحة( سكين ) وتم تسليمه الى مكافحة الإجرام , ليعترف أمامهم بقيامه بقتل المجني عليها زوجته التي تسكن معه في بغداد , ثم أحيل الى القضاء وتوقيفه وفق تهمة القتل , ليتم إرساله إلى أحد المراكز في محافظة بغداد كونه مطلوب هناك".

الكشف عن جريمة قتل بعد ساعة من وقوعها في كربلاء

من جانب آخر كشفت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة اليوم الاحد , عن القاء القبض على ثلاث أشخاص لقيامهم بقتل أحد المواطنين بسبب خلافات فيما بينهم , كون المجنى عليه كان يقوم بسبهم وشتمهم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) .

وأوضح بيان لإعلام المديرية حصل PUKmedia على نسخة منه " بدأت تفاصيل القضية عندما استخبر قسم مكافحة الإجرام , بوجود جثة شخص مرمية في قضاء الحر ( 6 كم غرب المدينة ) متأثرة بطلق ناري ، نظراً لأهمية الحادث وخطورته , ولما له من مساس بأمن وراحة المواطنين , وبعملية أمنية ومهنية وتقنية عالية , وخلال ساعة واحدة فقط تم القبض على المتهمين الثلاثة .

وأضاف البيان , بعد مواجهة المتهمين بالأدلة , انهاروا واعترفوا صراحةً قيامهم بقتل المجنى عليه , وذلك بسبب خلافات فيما بينهم كون المجنى عليه كان يقوم بسبهم وشتمهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك).

هذا وقد تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة وهو مسدس نوع هواك نوع ٩ملم والدراجة النارية التي كان يقودها المتهمين عند تنفيذهم جريمة القتل كما صدقت أقوالهم قضائياً بالاعتراف كما أجرى كشف الدلالة على محل الحادث بدلالتهم وجاء مطابق لاعترافاتهم , وتمت إحالتهم الى القضاء لينالوا جزائهم العادل

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. القبض على متهم بقتل زوجته) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. القبض على متهم بقتل زوجته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).