الكاظمي يزور دار رعاية المسنين في بغداد بمناسبة عيد الأم

2021/03/21 | 22:37 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ بالعاصمة بغداد مناسبة عيد الأم.

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وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آذار 2021)، أن "الكاظمي أجرى زيارة الى دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ في العاصمة بغداد، واطلع على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار، ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم".

وقال الكاظمي، بحسب البيان، في حديث مع نزلاء الدار، "وددت أن احتفل معكم في هذه الأعياد، مع أمهاتنا وآبائنا ممن أفنوا حياتهم خدمة للآخرين، وأن أطّلع على احتياجاتهم واستمع لما تطرحونه من مشاكل سنعمل على حلها".

وأشار البيان أن "رئيس الوزراء قد تفقد الدار وشاغليها والعاملين فيها وشدّ على أيديهم، كما وجّه بتوفير جميع مستلزماتها وتسهيل احتياجاتها كافة".

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