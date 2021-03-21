الكاظمي يتفقد دار رعاية المسنين في بغداد ويوجه بهذا الامر

2021/03/21 | 22:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، زيارة الى دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ في العاصمة بغداد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أجرى زيارة الى دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ في العاصمة بغداد، واطلع على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار ، ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم”.وقال الكاظمي في حديث مع نزلاء الدار، بحسب البيان: “وددت أن احتفل معكم في هذه الأعياد، مع أمهاتنا وآبائنا ممن أفنوا حياتهم خدمة للآخرين، وأن أطّلع على احتياجاتهم واستمع لما تطرحونه من مشاكل سنعمل على حلها”.وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدار وشاغليها والعاملين […]

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