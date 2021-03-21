الكاظمي يزور دار رعاية المسنين ويطلع على مستوى الخدمات المقدمة للنزلاء

2021/03/21 | 22:42 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اجرى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، زيارة الى دار رعاية المسنين في منطقة الصليخ في العاصمة بغداد، واطلع على الخدمات المقدمة لنزلاء الدار ، ومستوى الرعاية الصحية والاجتماعية المقدمة لهم.وقال الكاظمي في حديث مع نزلاء الدار:" وددت أن احتفل معكم في هذه الأعياد، مع أمهاتنا وآبائنا ممن أفنوا حياتهم خدمة للآخرين، وأن أطّلع على احتياجاتهم واستمع لما تطرحونه من مشاكل سنعمل على حلها".وتفقد رئيس مجلس الوزراء الدار وشاغليها والعاملين فيها وشدّ على أيديهم، كما وجّه بتوفير جميع مستلزماتها وتسهيل احتياجاتها كافة./انتهى8

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