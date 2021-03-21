المالية النيابية توضح اهم معرقلات التصويت على الموازنة

2021/03/21 | 22:45 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اوضحت اللجنة المالية النيابية، الاحد، اهم المعرقلات التي حالت دون التصويت على الموازنة في جلسة يوم امس لمجلس النواب، مؤكدة ان سعر صرف الدولار احد الاسباب وراء عدم تمرير الموازنة.

وقال مقرر اللجنة احمد الصفار في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “التصويت داخل اللجنة المالية تم على تسليم 460 ألف برميل يومياً”.

واضاف ان “بعض الكتل طلبت إضافة نص بالموازنة في حال عدم التزام الإقليم يتم قطع الاستحقاقات”.

وبين ان “الموازنة هي لكامل البلاد وليست لفئة معينة”، موضحا ان “حصص المحافظات والوظائف وسعر الصرف تسببت بعدم دخول بعض الكتل لقاعة البرلمان”.



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