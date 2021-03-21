2021/03/21 | 22:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل جديدة عن قضية اعتقال الصميدعي والدعاوى التي تواجهه هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 22:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل جديدة عن قضية اعتقال الصميدعي والدعاوى التي تواجهه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل جديدة عن قضية اعتقال الصميدعي والدعاوى التي تواجهه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).