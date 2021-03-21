من تأثيرات الصّراع الصيني الامريكي - الطاهر المعز

2021/03/21 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الطاهر_المعز موقعنا في خارطة التنافس الصيني الأمريكي، ودُرُوس أزمة "كوفيد 19" نشرت صحيفة "الشعب" اليومية الصينية، بتاريخ الثامن من حزيران/يونيو 2011، مُلَخّصًا قصيرًا لدراسة نشرها "مركز الصّين للإصلاح الإقتصادي" بجامعة "بكين"، تحت عنوان "متى يتفوق اقتصاد الصّين على نظيره الأمريكي؟" أي أن السؤال المطروح، "متى؟"، وليس "هل؟" يتفوق الإقتصاد الصيني على الإقتصاد الأمريكي، وتوقعت الدراسة أن تتفوق الصين بعد عش ......





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