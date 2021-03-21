مفوضية حقوق الانسان تؤكد أهمية السعي لنبذ التعصب العنصري في العراق

2021/03/21 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

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المفوضية العليا لحقوق الانسان تؤكد أهمية السعي إلى لنبذ التعصب العنصري في العراق

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري تحيي المفوضية العليا لحقوق الإنسان كل الجهود الإنسانية والعاملين بهذا المجال بصدق وإخلاص من أجل إشاعة التفاهم بين البشر وإزالة العنصرية وجذورها المقيتة ونبذ التفرقة.

إن المفوضية إذ تحيي هذه الجهود فأنها تؤكد أهمية السعي إلى إيجاد سبل جديدة لمعالجة التعصب العنصري بمزيد من العزم والإنسانية، وزرع بذور التآخي والتلاحم والتكاتف وترسيخ أواصر النسيج الاجتماعي والإنساني من أجل وضع خطط عمل وتشريعات أكثر صرامة، والتركيز على التفكير في النواحي التي لم تُتخذ فيها إجراءات كافية حتى الآن لا سيما المساعدة القانونية لضحايا التمييز العنصري.

إن العالم مدعو اليوم لاتخاذ تدابير لإرساء المساواة في ميادين العمالة والصحة والبيئة، واعتماد إجراءات واسعة للتثقيف والتوعية من أجل بعث الأمل من جديد لملايين البشر ممن وقعوا ضحايا للتمييز العنصري والتعصب.

ونطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بالإسراع بإصدار التشريعات المهمة التي تقضي على كل أشكال التمييز والتعصب وتحقق أسس العدالة في مجتمعاتنا.

المفوضية العليا لحقوق الانسان 21/ 3/ 2021

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