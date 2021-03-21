"هجوم على قاعدة في واشنطن واغتيال قائد عسكري كبير".. مسؤولان أميركيان يكشفان تهديدات إيرانية

2021/03/21 | 22:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤولان في الاستخبارات الأميركية أن إيران هددت باستهداف قاعدة "فورت ماكنير" العسكرية التي تقع في العاصمة الأميركية، واشنطن، وهي واحدة من أقدم القواعد في البلاد، وكذلك التهديد باغتيال نائب رئيس أركان الجيش الأميركي، الجنرال جوزيف مارتن، الذي يقيم داخلها.

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