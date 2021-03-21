2021/03/21 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع إشراق صباح جديد في مدينة خورماتو توجهت العوائل الكوردية بالزي الكوردي مع الذ واشهي الأكلات الى منطقة الداودية الواقعة شرق خورماتو لقضاء أول يوم عيد نوروز الخالد وقضاء أجمل الأوقات مع أقاربهم وأصدقائهم.

PUKmedia / عمر اواره

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. عيد نوروز في خورماتو) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. عيد نوروز في خورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).