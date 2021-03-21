ذوو ضحايا عبارة الموصل يطالبون بتعويضهم

2021/03/21 | 23:06 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم عدد من ذوي ضحايا عبارة الموصل بمدينة الموصل وقفة احتجاجية امام واقعة عبارة جزيرة ام الربيعين السياحية للمطالبة بتعويض ذوي الضحايا واعتبارهم شهداء.

وطالب ذوو الضحايا بمحاسبة المقصرين وتعويض عوائل شهداء العبارة، وشارك بالوقفة عدد من الناشطين المدنيين بالمدينة، حسب ما اشار اليه الناشط صلاح المعاضيدي احد المنظمون للوقفة.

وقال المعاضيدي لـ PUKmedia ، حضرنا الوقفة لشهداء العبارة للذكرى الثانية في موقعها وكان اللقاء بمشاركة ذوي الشهداء والناشطين والمثقفين وكان مشهدا مؤلما جدا، وطالبنا خلال الوقفه بشمول ضحايا العبارة شهداء لينالوا استحقاقهم.

من جهته مدير الطب العدلي في نينوى حسن واثق اشار خلال حديث لـ PUKmedia، الى تزويد النواب بقوائم شهداء العبارة والبالغ عددهم 143 جثة فضلا عن اضافة باقي المفقودين بعد العثور على جثثهم في نهر دجلة وذلك لدرجهم ضمن قانون الشهداء المزمع التصويت عليه في مجلس النواب قريبا، رئيس البرلمان العراقي خلال تصريح اعلامي ذكر ان موضوع تحويل ضحايا العبارة الى شهداء يحتاج الى فقرات ضمن اللجنة المالية ليكونوا ضمن الشهداء المسجلين لدى مؤسسة الشهداء.

PUKmedia / مثنى النهار / الموصل

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