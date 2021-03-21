الصفار : خلافات سياسية اخرت اقرار الموازنة

2021/03/21 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد الصفار :" ان خلافات سياسية اخرت اقرار موازنة 2021 ".وقال الصفار في تصريح متلفز :" ان بعض القوى عملت على منع الاتفاق مع الاكراد لاسباب سياسية "، مبينا :" ان الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان ، تسببت بعدم التزام الجانبين بالقضايا الدستورية والمالية المتفق عليها ".واضاف :" ان حصص المحافظات والوظائف وسعر صرف الدولار ، تسببت بعدم دخول بعض الكتل الى قاعة البرلمان "، مبينا :" ان الحكومة ستطعن بالموازنة اذا غير مجلس النواب السعر الحالي لصرف الدولار "./ انتهى8

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