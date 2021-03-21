عضو بلجنة الاقتصاد : المواد المضافة من المالية النيابية للموازنة غير دستورية

2021/03/21 | 23:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب فلاح الخفاجي :" ان المواد المضافة من اللجنة المالية الى مشروع قانون الموازنة غير دستورية ".وقال الخفاجي في تصريح متلفز :" ان مجلس النواب لايحق له اضافة مواد الى الموازنة ، ومهمته التعديل والمناقلة واقتراح الاضافة ".واضاف :" ان الموازنة صممت على اساس السعر القديم لصرف الدولار وليس على السعر الحالي ، واذا لم يتغير سعر الصرف فلن نصوت على الموازنة ".وعن حصة الاقليم ، شدد على انه :" يجب تسليم عائدات نفط الاقليم الى شركة سومو ، للاتفاق مع الكتل الكردية "./ انتهى8

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