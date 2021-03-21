مقتل ضابط بهجوم مسلح غربي بغداد (فيديو)

2021/03/21 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بمقتل ضابط في جهاز المخابرات بهجوم مسلح غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجموعة مسلحة فتحت نيران اسلحتهم باتجاه عجلة بداخلها ضابط برتبة عقيد منسوب لمديرية مكافحة الارهاب في جهاز المخابرات ضمن منطقة المنصور ما اسفر عن مقتله"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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