2021/03/21 | 23:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي المصمم للتعرف على أنواع مختلفة من المعجنات أداة حيوية في عالم الطب، حيث أثبت الذكاء الاصطناعى الذى يميز ما بين أنوع الكرواسون والمعجنات الأخرى، قدرته على تحديد الخلايا السرطانية على شرائح المجهر بدقة تصل إلى 99٪.ووفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تمكن جهاز BakeryScan، الذى طورته شركة Brain ومقرها اليابان، من مسح المخبوزات جيدًا على صينية بها كاميرا مع تحميل الاسم الرسمي لكل منها إلى النظام، لسهولة الخروج في أحد المخابز، لكن العلماء وجدوا أنه يمكن أيضًا التعرف على السرطان من خلاله.وأجرى طبيب من مركز لويز باستير للأبحاث الطبية في كيوتو مراجعة للنظام لاكتشاف الخلايا السرطانية على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذكاء اصطناعى مصمم لتصنيف المعجنات يتمكن من تحديد الخلايا السرطانية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذكاء اصطناعى مصمم لتصنيف المعجنات يتمكن من تحديد الخلايا السرطانية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذكاء اصطناعى مصمم لتصنيف المعجنات يتمكن من تحديد الخلايا السرطانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).