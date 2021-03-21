اختطاف 3 مواطنين في صلاح الدين

2021/03/21 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكر مصدر موثوق لمراسل ال NRT عن اختطاف ثلاث مواطنين مزارعين في قرية حليوى التابعة لقضاء طوز خرماتوا

وقال المصدر ان المزارعين واثناء تصليحهم لمضخات المياه في مزارعهم حتى وقت ما بعد غروب الشمس تم اختفائهم وعند البحث عليهم لدى القوات الأمنية لم يكن هناك لهم اثر

واشار المصدر بعد التأكد من عدم وجودهم لدى القوات الأمنية فأن الجهة التي خطفت هؤلاء المزارعين يُرجح انها تنظيم داعش علما ان المفقودين شقيقين واخر من اقربائهم

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