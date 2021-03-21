سائرون تبين موقفها من أزمة تغيير سعر الصرف ودور الكاظمي فيها

2021/03/21 | 23:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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نفى تحالف سائرون، الاحد، مسؤوليته عن قرار تغيير سعر الصرف، فيما اكد ضرورة حسم الموازنة بعيدا عن المهاترات السياسة.

وقال النائب رياض المسعودي في تصريح لـ NRT (21 اذار 2021)، ان "الجميع يعلم ان الموازنة الاتحادية في العراق تعتمد بشكل اساس على عنصرين أساسيين، هما سعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار الأمريكي، اما العنصر الثاني فهو القيمة المسجلة لبرميل النفط المباع في هذه الموازنة".

واكد "نحن موقفنا في تحالف سائرون واضح جدا بضرورة الإسراع بقرار الموازنة كون هذه الخطوة ستتيح صرف الأموال المخصصة لمشاريع تنمية الاقاليم والمشاريع الاستراتيجية وهناك تخصيصات مالية للمحاضرين المجانيين والعقود وعقود الكهرباء وغيرهم من الفئات المستحقة".

وعن موقف سائرون من سعر الصرف، اوضح المسعودي أن "هذه الخطوة ضمن سياسية الحكومة والبنك المركزي، رغم ايماننا بانها ساهمت في اضطراب السوق"، نافيا ان "يكون هذا القرار بطلب من تحالف سائرون سواء بشكل شفهي او تحريري".

وتابع، أن "هذه القضية تم اتخاذها من قبل البنك المركزي وقام رئيس الوزراء باطلاع القوى السياسية على هذه الامر حينها".

واقترح المسعودي اهمية أن "تكون هذه الموازنة عادلة ومتوازنة، وعدم إيجاد فوارق بين المحافظات فهذا شيء مرفوض وعدم استخدام هذه الموازنة للاغراض الانتخابية او تسويقها اعلاميا كما يجري حاليا في مواقع التواصل الاجتماعي او عبر التغريدات".

واكد النائب أن "هذه الموازنة ستكون نتاج جميع القوى السياسية فلا بد ان تخرج بشكل مهني واحترافي بعيدا عن المواقف السياسية".

وشدد على "ضرورة قيام البنك المركزي بضخ الاموال من اجل تحسين واقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومضاعفة مبالغ الرعاية الاجتماعية وزيادة المشمولين بها "، مؤكدا ان "كل هذا سيخفف من ضغوطات تغيير سعر الصرف".

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