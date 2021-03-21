التربية تتحدث عن آلية الدوام بعد امتحانات نصف السنة وتحدد خيارين ما بين الحضوري والإلكتروني

2021/03/21 | 23:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد المتحدث باسم وزارة التربية حيدر فاروق، اليوم الاحد (21 آذار 2021)، موعد اإصدار القرار الخاص بآلية الدوام بعد انتهاء امتحانات نصف السنة.

وقال فاروق في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "هناك التزاماً من قبل الطلبة والمعلمين والمدارس بإجراءات الوقاية من خلال التعقيم وارتداء الكمامات منذ بدء امتحانات نصف السنة".وأضاف، أنه "سيكون هناك تقييم للموقف الوبائي بعد الأسبوع الأول من الامتحانات وسيقرر بعدها أما أن يكون الدوام بعد عطلة نصف السنة حضوريا ليوم أو يومين في الأسبوع أو إلكترونيا".

وكان وكيل وزارة التربية فلاح القيسي قال، أمس السبت، قال في تصريح متلفز إن "وزارة التربية مستعدة للدوام في الكورس الثاني بعد امتحانات نصف السنة وقد نطلب من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية إعادة الداوم جزئياً لكن حسب مستجدات الموقف الوبائي خاصة بعد ملاحظة الالتزام الجيد من قبل الطلبة وجميع المتواجدين بالمراكز الامتحانية".

وكانت وزارة التربية، أعلنت السبت (20 آذار 2021)، انطلاق امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول، وسط الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "طلبة وتلاميذ المرحلة الابتدائية والثانوية والمهنية ومعاهد الفنون توجهوا لأداء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول للمراحل الدراسية كافة (الابتدائية، الثانوية، التعليم المهني، معاهد الفنون الجميلة) للعام الدراسي 2020 – 2021".

وأضافت، ان "الامتحانات انطلقت في محافظات البلاد كافة عدا إقليم كردستان وذلك بعد استكمال تجهيز المدارس باللوازم والمستلزمات المطلوبة من أوراق ودفاتر امتحانية، وتعميم الضوابط والتعليمات المعتمدة بشأن العملية الامتحانية فضلاً عن مسألة تعفير وتعقيم القاعات الامتحانية والالتزام التام بشروط الوقاية الصحية المتعلقة بجائحة كورونا بالتعاون مع الفرق الصحية".

وأعربت الوزارة بحسب البيان عن "شكرها وتقديرها لابطال الجيش الابيض والفرق الصحية المتواجدة في المدارس منذ الصباح الباكر للاشراف على تطبيق اجراءات الوقاية والسلامة".

واختتم بيان الوزارة بالقول: "نتمنى بأن يُحقق جميع الطلاب الأعزاء نسب نجاح عالية تتناسب وحجم الاستعدادات والجهود التي بُذلت من قبل الأسرة التربوية"، مؤكدة ان "اجراء الامتحانات جاء لضمان استمرار المسيرة التعليمية لطلبتنا الأعزاء، مع الحفاظ على ارواحهم وحمايتهم بالشكل المطلوب".

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