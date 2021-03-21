الساحة العراقية مجابهة إيران والولايات المتحدة الامريكية - مصطفى محمد غريب

2021/03/21 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب لطالما جرى التحذير من مغبة استغلال الساحة العراقية لحسم الخلافات والصراع الأمريكي الإيراني أو أي صراع دولي او في نطاق المنطقة لأن العراق الذي أهمل وجرى التجاوز على شعبه واستقلاله منذ انقلاب 8 شباط المشؤوم عام 1963 ومن قبل الحكومات المتعاقبة حتى وصولنا الى الاحتلال ظل ساحة لحسم الصراعات الداخلية والحرب ضد الشعب الكردي والحروب التي شنها النظام الدكتاتوري، الحرب مع ايران حوالي اكثر من 8 سنوات، واح ......





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