العلمانية نشأت وترعرعت في حضن الديمقراطية - عصمت موجد الشعلان

2021/03/21 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عصمت_موجد_الشعلان ظهرت الديمقراطية البدائية في تجمعات عائلية لا يزيد عدد افرادها على 100 شخص تمتهن الصيد، تتخذ قراراتها بالاجماع اوبالاغلبية عند الذهاب الى الصيد او الدفاع عن ديرة العائلة او الاتحاد مع العوائل المجاورة، ليس فيها رئيس يسوسها، اتحدت التجمعات العائلية الصغيرة بعضها مع البعض فكونت القبيلة او قد تتكون القبيلة من تناسل افراد العائلة وزيادة عدد الافراد، تسكن القبيلة في قرية، ينتخب شيوخ القرية زعيم لهم، ث ......





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