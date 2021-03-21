ستة قتلى من المرضى بينهم طفل.. النظام السوري يقصف مستشفى في حلب

2021/03/21 | 23:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسعفون ونشطاء إن قذائف مدفعية أطلقت من مناطق حكومية أصابت مستشفى في بلدة تسيطر عليها المعارضة بشمال غرب سوريا، الأحد، ما أسفر عن مقتل ستة مرضى على الأقل، بينهم طفل، وإصابة أفراد من الطاقم الطبي وأجبر المؤسسة على إغلاق أبوابها.

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