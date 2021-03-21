2021/03/21 | 23:46 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدَ وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، الأحد، تبني حل قضية نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي، لا سيما وأنه سبق لهُ التواصل مع عائلته.وشَددَ درجال “على ضمان حقوق عائلته كواجب وطني إنساني لاينبغي أن يشك فيه أحد” .وأضاف أنه “متواصل مع أهل الشأن فيما يخص منزل الراحل راضي، وجميع المتعلقات في طريقها إلى الحل خلال الأيام القليلة المقبلة بما يوازي مكانة وجماهيرية النجم المبدع، إذ ينال هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام الحكومي”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد اعلان عائلته..



درجال يعلن قراراً بخصوص أرث أحمد راضي عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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