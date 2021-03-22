داعش يختطف ثلاثة مزارعين شرقي صلاح الدين

2021/03/22 | 00:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - صلاح الدين

افاد مصدر أمني، اليوم الاحد، باقدام مسلحي داعش على اختطاف ثلاثة مزارعين شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "عناصر من مسلحي تنظيم داعش، أقدموا مساء اليوم، على اختطاف ثلاثة مزارعين من قرية حليوي التابعة لقضاء طوز خورماتو، شرقي محافظة صلاح الدين".

واضاف أن "المزارعين الثلاثة تم اقتيادهم إلى جهة مجهولة، وهم شقيقان وقريب لهما".

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