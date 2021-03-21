2021/03/22 | 00:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، في أول زيارة له لأفغانستان وزيرا للدفاع، الأحد، إن إدارة الرئيس بايدن تريد أن ترى "نهاية مسؤولة" لأطول حرب أمريكية، لكن مستوى العنف يجب أن ينخفض كي تحظى "الدبلوماسية المثمرة" بفرصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن "نهائية مسؤولة" للحرب الأفغانية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع الأميركي يتحدث عن "نهائية مسؤولة" للحرب الأفغانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).