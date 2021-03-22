اي كارثة تنتظرنا - جلال الصباغ

2021/03/22 | 00:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ تنشغل قوى النهب والتحاصص منذ أكثر من شهرين بقضية إقرار الموازنة وهنالك خلافات بين أقطاب السلطة حول اقتسام المغانم ما عطل من إقرار الموازنة، وهو أمر تعود عليه العراقيون في الأعوام السابقة.



ليس هذا الأمر بالغريب فليست السرقات جديدة على هذا النظام ولا قضية التأخير في إقرار الموازنة، لكن ما يختلف في موازنة هذا العام والذي لم يركز عليه الإعلام هو مسألة في غاية الخطورة، إلا وهي تطبيق ما جاء في ا ......





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