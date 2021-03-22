المالية النيابية: المركزي العراقي سيطعن بالموازنة حال تغير سعر صرف الدولار

2021/03/22 | 00:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت اللجنة المالية النيابية في العراق، أن البنك المركزي سيطعن بالموازنة إذا تغير سعر الصرف الحالي للدولار.وعدّت لجنة الاقتصاد النيابية بعض المواد المضافة بالموازنة "غير دستورية"، بحسب وكالة أنباء العراق "واع"، اليوم الأحد.وقال مقرر …

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