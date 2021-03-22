التربية تنفي ما نشر من تعليقات نسبت لها ضد شخصيات سياسية

2021/03/22 | 00:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / نفى المكتب الاعلامي لوزارة التربية، ما نشر من تعليقات نسبت للوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي ضد شخصيات سياسية .وشدد المكتب في بيان، على :" ان عمل الوزارة مكرس في الشأن التربوي والعملية التربوية خاصةً في ظل الظروف الصعبة الراهنة ، دون التدخل بأي قضايا اخرى"، داعياً وسائل الاعلام الى اعتماد البيانات الرسمية للوزارة في نشر اخبارها ومواقفها".ونبهت الوزارة الى ان "ما نشر تم التلاعب به تقنياً لاثبات نسبته للوزارة"./ انتهى8

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