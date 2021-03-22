الاستخبارات العسكرية تعلن اعتقال مسؤول 'زوجات المهاجرين' جنوبي بغداد

2021/03/22 | 00:21 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاحد، اعتقال مسؤول "زوجات المهاجرين" في تنظيم "داعش" جنوبي بغداد.

وقالت الاستخبارات في بيان، إنه "بمعلومات استخبارية غاية بالدقة ومتابعة مستمرة اكدت وجود احد الارهابيين في منطقة حي المعلمين بالدورة جنوبي بغداد حيث تحركت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٧ واستخبارات الفوج الثاني لواء رئاسة الجمهورية واستخبارات ومكافحة اجرام الدورة وتم القبض على الارهابي المكنى (ابو خطاب)".

وأضاف البيان أن "الارهابي قد قَدِمَ بغداد من منطقة الجولان بالفلوجة حيث كان مسؤولا عن منطقة الغابات ثم استلم مؤخرا منصب مسؤول زوجات المهاجرين"، مشيراً الى أنه "من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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