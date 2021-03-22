مجاميع مسلحة تهاجم مناطق الطارمية ببغداد والاهالي يناشدون بالتدخل

2021/03/22 | 00:29 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال مصدر امني، الاحد، ان ناحية "المشاهدة" في منطقة الطارمية ببغداد، ومنذ ايام تواجه هجمات متفرقة من مجاميع مسلحة غير معروفة الانتماء.

واضاف المصدر لـ NRT (21 اذار 2021)، ان "المجاميع تاتي بين فترات متقاربة تقوم بسرقة المواشي تحت تهديد السلاح وتنسحب فورا باتجاه منطقة الدجيل، دون ان تحرك القوات الامنية القريبة اي ساكن".

واشار المصدر الى انه "حتى اللحظة سرقت هذه المجاميع نحو 40 عجلا، فيما فشلت باقتحام بعض البساتين بسبب مواجهة الاهالي لها دون تدخل القوات الامنية".

ولم تصدر الجهات المعنية اي بيان او تعليق حول هذا الامر، رغم مناشدات الاهالي المتكررة للسلطات الامنية بالتدخل وانقاذهم من هذه الجماعات.

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