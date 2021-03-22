التربية تنفي تعليقات نسبت لها في الفيسبوك ضد شخصيات سياسية

2021/03/22 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة التربية، الاحد، ما نشر من تعليقات نسبت لها في مواقع التواصل الاجتماعي ضد شخصيات سياسية.وشدد المكتب الاعلامي في بيان، على أن "عمله مكرس في الشأن التربوي والعملية التربوية خاصةً في ظل الظروف الصعبة الراهنة، دون التدخل بأي قضايا اخرى"، داعياً "وسائل الاعلام كافة لاعتماد البيانات الرسمية للوزارة في نشر اخبارها ومواقفها".ونبه المكتب الى أن "ما نشر تم التلاعب به تقنياً لاثبات نسبته للوزارة"، مضيفاً بأن "هذا الامر بات مكشوفاً ولا ينطلي على احد".

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