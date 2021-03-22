السعودية تشن غارات على أهداف عسكرية في صنعاء

2021/03/22 | 00:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شن التحالف بقيادة السعودية في اليمن غارات جوية، الأحد، على أهداف عسكرية لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء، بحسب ما أفاد سكان وكذلك مواقع تابعة للحوثيين.

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