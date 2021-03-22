نائب ينتقد أحزاباً “تتباكى” على رفع سعر صرف الدولار: هذا ما تفعله بالسر

2021/03/22 | 00:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري، اليوم الأحد، انتقادات لأحزاب وكتل سياسية، قال إنها “تتباكى” في العلن على رفع سعر صرف الدولار.وقال العميري، في حديث خاص لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “سائرون كانت من أول الحاضرين في كل الجلسات المقررة للتصويت على الموازنة”.وأضاف، أن “جلسة أمس السبت وبعد مضي شهرين […]

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