مسؤول يتوقع

2021/03/22 | 01:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تييري بريتون، الأحد، إن أوروبا يمكن أن تبلغ المناعة الجماعية في 14 يوليو، مؤكدًا الزيادة المتوقعة في تسليم اللقاحات.

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