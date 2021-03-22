2021/03/22 | 01:06 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- توقيفات جديدة بين مسؤولي الصحة في وفيات مستشفى السلط عمان- الزمان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأحد إن بلاده وقعت أخيرا اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة تسهم بتعزيز برامج الدفاع ومحاربة الإرهاب.
وُقعت الاتفاقية في 31 كانون الثاني/يناير وأقرتها الحكومة في 17 شباط/فبراير وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء […]
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وُقعت الاتفاقية في 31 كانون الثاني/يناير وأقرتها الحكومة في 17 شباط/فبراير وصدرت الإرادة الملكية بالموافقة عليها لتنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الأردن يوقع اتفاقية دفاعية شاملة مع الولايات المتحدة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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