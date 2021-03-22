‭ ‬الأردن‭ ‬يوقع‭ ‬اتفاقية‭ ‬دفاعية‭ ‬شاملة مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة

2021/03/22 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيفات‭ ‬جديدة‭ ‬بين‭ ‬مسؤولي‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬وفيات‭ ‬مستشفى‭ ‬السلط عمان‭- ‬الزمان‭ ‬ أكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأردني‭ ‬أيمن‭ ‬الصفدي‭ ‬الأحد‭ ‬إن‭ ‬بلاده‭ ‬وقعت‭ ‬أخيرا‭ ‬اتفاقية‭ ‬دفاعية‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬تسهم‭ ‬بتعزيز‭ ‬برامج‭ ‬الدفاع‭ ‬ومحاربة‭ ‬الإرهاب‭.‬وُقعت‭ ‬الاتفاقية‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬وأقرتها‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬وصدرت‭ ‬الإرادة‭ ‬الملكية‭ ‬بالموافقة‭ ‬عليها‭ ‬لتنشر‭ ‬في‭ ‬الجريدة‭ ‬الرسمية‭ ‬الثلاثاء‭ […]

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