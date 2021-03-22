مجتمعنا في مواجهة تصحّر آخر

2021/03/22 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام الملتقيات والتجمعات الثقافية والفنية في المدن العراقية تمنحها مزيداً من الامان لمنع الانهيارات والتصدعات وتحتوي الشباب لاسيما في الجامعات ومَن هم في فئات اخرى ليكونوا في سياق التطور والنمو في الثقافة والعلم وقيادة المواهب نحو مزيد من العطاء، وهو دور حماية يشبه الذي تمنحه التشكيلات القانونية والامنية لضمان حياة للناس ، من […]

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