اغتيال ضابط مخابرات عراقي وسط بغداد

2021/03/22 | 01:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ -‬الزمان أعلن‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬الاحد‭ ‬مقتل‭ ‬ضابط‭ ‬بجهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬بعملية‭ ‬اغتيال،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مجموعة‭ ‬مسلحة‭ ‬أطلقت‭ ‬النيران‭ ‬على‭ ‬الضابط‭ ‬محمود‭ ‬ليث‭ ‬حسين‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬المنصور‭ ‬وسط‭ ‬بغداد‭.‬ واضاف،‭ ‬ان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬المخابرات‭ ‬برتبة‭ ‬مقدم‭ ‬وأصيب‭ ‬بجروح‭ ‬بليغة‭ ‬قبل‭ ‬نقله‭ ‬الى‭ ‬مستشفى‭ ‬اليرموك‭ ‬وفارق‭ ‬الحياة‭ ‬داخل‭ ‬المستشفى‭.‬و‭ ‬فتح‭ ‬جهاز‭ ‬المخابرات‭ ‬العراقية،‭ ‬تحقيقاً‭ […]

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