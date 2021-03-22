برشلونة ينتزع الوصافة من الملكي بسداسية في شباك سوسيداد

2021/03/22 | 01:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / حقق فريق برشلونة فوزا كبيرا على ريال سوسيداد بسداسية ، مقابل هدف واحد ، في المباراة التي جمعتهما في ملعب انويتا ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الليجا الاسبانية .سجل اهداف برشلونة انطوان كريزمان في الدقيقة 37 ، وسيرجينو دست في الدقيقتين 43 و53 ، وليونيل ميسي ( 56 ) و( 89 ) وعثمان ديمبلي ( 71 ) ، فيما سجل هدف سوسيداد الوحيد كيليتشي ايهياناتشو في الدقيقة 78 .وبهذا الفوز انتقل النادي الكتالوني الى وصافة الدوري بـ ( 62 ) نقطة ، خلف اتلتيكو مدريد بـ ( 66 ) نقطة ، مزيحا ريال مدريد الى المركز الثالث برصيد ( 60 ) نقطة ./ انتهى

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