برشلونة يواصل ضغطه في الدوري الإسباني.. وإنجاز لميسي

2021/03/22 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل برشلونة تألقه في الدوري الإسباني خارج ملعبه، الأحد، بتحقيقه فوزه التاسع تواليا بعيدا عن "كامب نو"، وجاء على حساب ريال سوسييداد القوي 6-1، مؤكدا تفوقه على مضيفه الذي لم يذق طعم الفوز على النادي الكاتالوني منذ 9 أبريل 2016 بهدف سجله ميكل أويارسابال.

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