في ذكرى كومونة باريس .. الخطوات العملية نحو المجالس في العراق - عادل احمد

2021/03/22 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عادل_احمد في ذكرى كومونة باريس! الخطوات العملية نحو المجالس في العراق..نحن على أبواب الذكرى المئة والخمسون لتجربة كمونة باريس العمالية.



اول تجربة وحكومة عمالية في التاريخ والتي انبثقت منها اكثر الاطروحات الإنسانية في المساواة، واكثر الأنظمة الديمقراطية.



هي حكومة المجالس التعبير الاكثر عن الإرادة المباشرة للمواطنين بدمج السلطتين التشريعية والتنفيذية في ان واحد وبطريقة مباشرة.



وكانت اول طلوع فجر إنهاء ......





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