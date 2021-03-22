هل تشكل ثقافتنا السياسية عائقا أمام التغيير؟ - عبدالله عطية شناوة

2021/03/22 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالله_عطية_شناوة إستلزمت أغلب عمليات أنتقال المجتمعات من أنظمة قمعية وديكتاتورية، الى حياة ديمقراطية، تنازلات من طرفي الصراع: الديكتاتورية والمعارضة.



فنظام الديكتاتور الدموي بينوشيت في تشيلي، أنتهى بصفقة ضمنت إعفاؤه من المساءلة القانونية عن الجرائم التي إرتكبها الدكتاتور ونظامه على مدى سنين طويلة، راح ضحايا لها آلاف من معارضي الديكتاتورية، في مقدمتهم الرئيس التشيلي المنتخب سيلفادور أليندي.



وفي جنوب ......





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